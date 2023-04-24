Віцеспікерка парламенту Угорщини Дора Дуро в інтерв'ю російському пропагандистському виданню Известия заявила, що, на її думку, вступ України до НАТО без ризику початку прямого конфлікту між РФ та Альянсом можливий лише за умови, що такий крок у вигляді угоди схвалить РФ.

— Ми не бачимо жодних обставин, які б дозволили нам підтримати розширення НАТО завдяки Україні. Доти, доки кордони України оспорюються і триває збройний конфлікт, навіть власні правила НАТО виключають приєднання Києва до Альянсу, – сказала Дора Дуро.

Віцеспікерка угорського парламенту водночас натякнула, що таке ставлення Угорщини до інтеграції України в НАТО пов'язане з політикою України щодо угорської національної меншини на Закарпатті, яка не задовольняє Будапешт.

— Українське керівництво не бажає гарантувати елементарні права угорцям, румунам, російським та іншим меншинам у країні, намагається обмежити їхні наявні права, особливо в галузі використання мови, – заявила вона.

Нагадаємо, Угорщина розширила перелік забороненої для імпорту сільськогосподарської продукції з України. Так, країна ввела обмеження проти 25 продуктів та зернових.