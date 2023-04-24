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21-23 квітня відбувся чемпіонат України з велоспорту у місті Жовква Львівської області. Команда миколаївських спортсменок посіла друге місце у перегонах на шосе за трековою програмою.
Про це інформує пресслужба Миколаївської міської ради.
Зазначається, що у складі команди вихованки СДЮСШОР з велоспорту – Анастасія Петрук, Єлизавета Гулак, Ярослава Хміляр та Валерія Пушкар.
«Вітаємо переможниць та їх тренерів – Олександра Садовського, Михайла Роздобудька, Олександру Кім. Бажаємо підкорення нових спортивних вершин», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, миколаївські велосипедисти посіли третє командне місце на чемпіонаті України.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
21-23 квітня відбувся чемпіонат України з велоспорту у місті Жовква Львівської області. Команда миколаївських спортсменок посіла друге місце у перегонах на шосе за трековою програмою.
Про це інформує пресслужба Миколаївської міської ради.
Зазначається, що у складі команди вихованки СДЮСШОР з велоспорту – Анастасія Петрук, Єлизавета Гулак, Ярослава Хміляр та Валерія Пушкар.
«Вітаємо переможниць та їх тренерів – Олександра Садовського, Михайла Роздобудька, Олександру Кім. Бажаємо підкорення нових спортивних вершин», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, миколаївські велосипедисти посіли третє командне місце на чемпіонаті України.