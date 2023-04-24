ФК «Дербі»

У Первомайську триває будівництво нового стадіону. Наразі завершили перший етап земляних робіт.

Про це повідомляє «Гард. City».

Зазначається, що від початку весни 2023 у мікрорайоні котеджів триває облаштування території нового спортивного об'єкта. Під егідою футбольного клубу «Дербі» будують футбольний стадіон. Ініціаторами та спонсорами виступають батьки вихованців футбольного клубу. Проте долучатися можуть всі охочі.

«Наразі вже завершений перший етап земляних робіт, попереду ще чимало належить зробити, перш ніж діти зможуть випробувати новенький смарагдовий газон. Але нині уся спільнота ФК «Дербі» висловлює щиру подяку тим людям, які допомогли в цьому важливому для клубу і для усього міста будівництві», – йдеться на сайті.

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