Вночі, 24 квітня, українським захисникам вдалося ліквідувати один російський БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, з посиланням на ОК «Південь».

Крім того, за словами насальника ОВА, за останню добу ворог завдав чергового артилерійського удару по Очакову.

— Вчора, 24 квітня, о 19:50 ворог здійснив артилерійський обстріл з напрямку Кінбурнської коси по акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає, – пише Віталій Кім.

Нагадаємо, на Миколаївщині від ворожих ударів постраждало 17 тисяч об'єктів. Із загальної кількості зруйновани чи пошкоджених об'єктів Миколаївщини 3 тисячі зазнавали ворожих ударів по декілька разів.