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Вночі, 24 квітня, українським захисникам вдалося ліквідувати один російський БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, з посиланням на ОК «Південь».
Крім того, за словами насальника ОВА, за останню добу ворог завдав чергового артилерійського удару по Очакову.
— Вчора, 24 квітня, о 19:50 ворог здійснив артилерійський обстріл з напрямку Кінбурнської коси по акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає, – пише Віталій Кім.
Нагадаємо, на Миколаївщині від ворожих ударів постраждало 17 тисяч об'єктів. Із загальної кількості зруйновани чи пошкоджених об'єктів Миколаївщини 3 тисячі зазнавали ворожих ударів по декілька разів.
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Вночі, 24 квітня, українським захисникам вдалося ліквідувати один російський БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, з посиланням на ОК «Південь».
Крім того, за словами насальника ОВА, за останню добу ворог завдав чергового артилерійського удару по Очакову.
— Вчора, 24 квітня, о 19:50 ворог здійснив артилерійський обстріл з напрямку Кінбурнської коси по акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає, – пише Віталій Кім.
Нагадаємо, на Миколаївщині від ворожих ударів постраждало 17 тисяч об'єктів. Із загальної кількості зруйновани чи пошкоджених об'єктів Миколаївщини 3 тисячі зазнавали ворожих ударів по декілька разів.