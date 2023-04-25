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Минулої доби, 24 квітня російська армія втратила 690 військових, 5 танків, 12 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем та десятки одиниць іншої техніки.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загалом Росія вже втратила в Україні близько 187 770 військових.
Інші бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, Україна за час повномасштабної війни звільнила з російського полону 2 238 осіб, 140 із них є цивільними особами.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Минулої доби, 24 квітня російська армія втратила 690 військових, 5 танків, 12 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем та десятки одиниць іншої техніки.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загалом Росія вже втратила в Україні близько 187 770 військових.
Інші бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, Україна за час повномасштабної війни звільнила з російського полону 2 238 осіб, 140 із них є цивільними особами.