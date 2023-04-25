Минулої доби, 24 квітня російська армія втратила 690 військових, 5 танків, 12 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем та десятки одиниць іншої техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 187 770 військових.

Інші бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 187770 (+690) осіб ліквідовано;

танків – 3688 (+5)

бойових броньованих машин – 7151 (+12)

артилерійських систем – 2863 (+14)

РСЗВ – 539 (+0)

засоби ППО – 291 (+2)

літаків – 308 (+0)

гелікоптерів – 294 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2437 (+24)

крилаті ракети – 911 (+0)

кораблі / катери – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5784 (+31)

спеціальна техніка – 345 (+6).

Нагадаємо, Україна за час повномасштабної війни звільнила з російського полону 2 238 осіб, 140 із них є цивільними особами.