За квітень 2023 року середньодобовий рівень втрат російської армії на війні з Україною скоротився приблизно на 30% після винятково тяжких втрат у січні-березні.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, цифри, опубліковані Генеральним штабом України, свідчать про скорочення щоденних втрат російських військ із 776 у березні до 568 у квітні.

— Розвідка Міністерства оборони (Великобританії) не може перевірити точну методологію України, але загальна тенденція, ймовірно, вірна, — йдеться у повідомленні.

За даними британкою розвідки, втрати Росії, швидше за все, зменшилися, оскільки їхня спроба зимового наступу не досягла своєї мети, і російські сили тепер зосереджені на підготовці до очікуваних українських наступальних операцій.

Раніше повідомлялося, що минулої доби, 24 квітня російська армія втратила 690 військових, 5 танків, 12 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем та десятки одиниць іншої техніки.