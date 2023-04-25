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За квітень 2023 року середньодобовий рівень втрат російської армії на війні з Україною скоротився приблизно на 30% після винятково тяжких втрат у січні-березні.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter .
Як зазначається у зведенні, цифри, опубліковані Генеральним штабом України, свідчать про скорочення щоденних втрат російських військ із 776 у березні до 568 у квітні.
— Розвідка Міністерства оборони (Великобританії) не може перевірити точну методологію України, але загальна тенденція, ймовірно, вірна, — йдеться у повідомленні.
За даними британкою розвідки, втрати Росії, швидше за все, зменшилися, оскільки їхня спроба зимового наступу не досягла своєї мети, і російські сили тепер зосереджені на підготовці до очікуваних українських наступальних операцій.
Раніше повідомлялося, що минулої доби, 24 квітня російська армія втратила 690 військових, 5 танків, 12 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем та десятки одиниць іншої техніки.
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За квітень 2023 року середньодобовий рівень втрат російської армії на війні з Україною скоротився приблизно на 30% після винятково тяжких втрат у січні-березні.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter .
Як зазначається у зведенні, цифри, опубліковані Генеральним штабом України, свідчать про скорочення щоденних втрат російських військ із 776 у березні до 568 у квітні.
— Розвідка Міністерства оборони (Великобританії) не може перевірити точну методологію України, але загальна тенденція, ймовірно, вірна, — йдеться у повідомленні.
За даними британкою розвідки, втрати Росії, швидше за все, зменшилися, оскільки їхня спроба зимового наступу не досягла своєї мети, і російські сили тепер зосереджені на підготовці до очікуваних українських наступальних операцій.
Раніше повідомлялося, що минулої доби, 24 квітня російська армія втратила 690 військових, 5 танків, 12 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем та десятки одиниць іншої техніки.