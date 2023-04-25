У Миколаївській області планують капітально відремонтувати будівлі Надбузького професійного аграрного ліцею, який постраждав від ворожих обстрілів.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проектів розвитку Миколаївської ОДА збирається витратити на роботи 16 мільйонів 58 тисяч гривень. Ремонт будівель мають виконати до кінця поточного року.

Планують замінити частину вікон на металопластикові, замінити балконні двері. Також заплановане розбирання старого покриття покрівлі, ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону та інші роботи.

Нагадаємо, що зранку 26 серпня 2022 року після прильоту ракети РФ було пошкоджено дві будівлі головного корпусу Надбузького професійного аграрного ліцею. За допомогою у відновленні закладу керівництво ліцею звернулись до Миколаївської обласної військової адміністрації та громадських організацій.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російських обстрілів у Миколаєві пошкоджено або зруйновано 61% шкіл.

Також повідомлялося, що на Миколаївщині всього 30% шкіл мають укриття і зможуть навчати дітей офлайн.