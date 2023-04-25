Фото евакуації/ГУР

Україна провела успішну рятувальну операцію і вивезла з Судану 138 людей, з них 87 українців (здебільшого авіаційних фахівців — пілотів, техніків та членів їхніх родин).

Про це 25 квітня повідомило Головне управління розвідки.

Також евакуювали громадян Грузії та Перу. В цілому врятовано 138 громадян. Серед них 35 жінок та 12 дітей.

Усі евакуйовані перебувають в безпеці на території Єгипту. Їм надали необхідну медичну допомогу, харчування та воду. Громадяни України забезпечені візовою та документарною підтримкою і очікують швидкого повернення додому.

Нагадаємо, в столиці Судану Хартум й низці інших міст спалахнули бої між армією та Силами швидкого реагування.