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Україна провела успішну рятувальну операцію і вивезла з Судану 138 людей, з них 87 українців (здебільшого авіаційних фахівців — пілотів, техніків та членів їхніх родин).
Про це 25 квітня повідомило Головне управління розвідки.
Також евакуювали громадян Грузії та Перу. В цілому врятовано 138 громадян. Серед них 35 жінок та 12 дітей.
Усі евакуйовані перебувають в безпеці на території Єгипту. Їм надали необхідну медичну допомогу, харчування та воду. Громадяни України забезпечені візовою та документарною підтримкою і очікують швидкого повернення додому.
Нагадаємо, в столиці Судану Хартум й низці інших міст спалахнули бої між армією та Силами швидкого реагування.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Україна провела успішну рятувальну операцію і вивезла з Судану 138 людей, з них 87 українців (здебільшого авіаційних фахівців — пілотів, техніків та членів їхніх родин).
Про це 25 квітня повідомило Головне управління розвідки.
Також евакуювали громадян Грузії та Перу. В цілому врятовано 138 громадян. Серед них 35 жінок та 12 дітей.
Усі евакуйовані перебувають в безпеці на території Єгипту. Їм надали необхідну медичну допомогу, харчування та воду. Громадяни України забезпечені візовою та документарною підтримкою і очікують швидкого повернення додому.
Нагадаємо, в столиці Судану Хартум й низці інших міст спалахнули бої між армією та Силами швидкого реагування.