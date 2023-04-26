Китай активно розвиває свою місячну програму і планує до 2030 року виконати пілотований політ на Місяць. Там хочуть висадити своїх астронавтів.

Про це в інтерв’ю CGTN заявив головний розробник китайської програми дослідження Місяця Ву Вейжень.

— До 2030 року китайці точно зможуть ступити на Місяць. Це не проблема, — сказав він.

Наразі Національне космічне управління Китаю реалізує четверту фазу програми дослідження Місяця, що передбачає запуски трьох місій під назвами «Чан’е-6», «Чан’е-7» і «Чан’е-8» та будівництво на супутнику Землі міжнародної Місячної дослідницької станції.

Місія Чан’е-6 у 2024 році має взяти зразки місячного ґрунту зі зворотного боку супутника, що стане першим випадком отримання людством ґрунту із зворотного боку природного супутника Землі. Місія Чан’е-7 повинна здійснити посадку на південному полюсі Місяця і провести пошуки слідів води, а місія Чан’е-8, яку планують запустити приблизно у 2028 році, у співпраці з Чан’е-7 має створити основу для будівництва Місячної дослідницької станції.

План також передбачає запуск у 2024 році супутника зв’язку Queqiao-2 з ретрансляторами, головною функцією якого буде забезпечення зв’язку між Землею та космічними апаратами на поверхні Місяця.

Ву також розповів про плани Китаю побудувати орієнтований на Місяць далекий космічний Інтернет для покращення зв’язку та навігації для майбутніх космічних польотів.

Нагадаємо, Японія вперше запустила посадковий апарат на Місяць.