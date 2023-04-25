Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що 11-й пакет санкцій ЄС щодо Росії перебуває на етапі обговорень і буде введений не раніше другої половини травня.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

— Думаю, що питання буде закрито не раніше, ніж у другій половині травня. Чекати чогось швидше не можна, — сказав міністр.

Він зазначив, що до пакету можуть бути додані персональні санкції щодо представників російської системи правосуддя та тих, хто несе відповідальність за викрадення українських дітей.

Раніше повідомлялося, що одразу після великодніх свят Європейська комісія та посли Євросоюзу розпочнуть новий раунд обговорень щодо 11-го пакета антиросійських санкцій.

Також повідомлялося, що Рада закордонних справ Європейського Союзу запровадила сьомий пакет санкцій проти Ірану.