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Сполучені Штати направляють більше своїх кіберсил за кордон, щоб допомогти іншим країнам, в тому числі й Україні, боротися з хакерами.
Про це заявив генерал-майор армії США Вільям Хартман, повідомляє Reuters.
Він також зазначив, що США направили 43 фахівця саме в Україну, для боротьби з російськими кібернападами в розпал війни.
Як повідомляється, за останні три роки Збройні сили США Cyber National Mission Force (CNMF) провели 47 таких оборонних кібероперацій в 20 країнах.
Нагадаємо, нещодавно відбулася кібератака на державні ресурси України, у тому числі на єдині та державні реєстри та сайти Міністерства юстиції.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Сполучені Штати направляють більше своїх кіберсил за кордон, щоб допомогти іншим країнам, в тому числі й Україні, боротися з хакерами.
Про це заявив генерал-майор армії США Вільям Хартман, повідомляє Reuters.
Він також зазначив, що США направили 43 фахівця саме в Україну, для боротьби з російськими кібернападами в розпал війни.
Як повідомляється, за останні три роки Збройні сили США Cyber National Mission Force (CNMF) провели 47 таких оборонних кібероперацій в 20 країнах.
Нагадаємо, нещодавно відбулася кібератака на державні ресурси України, у тому числі на єдині та державні реєстри та сайти Міністерства юстиції.