Сполучені Штати направляють більше своїх кіберсил за кордон, щоб допомогти іншим країнам, в тому числі й Україні, боротися з хакерами.

Про це заявив генерал-майор армії США Вільям Хартман, повідомляє Reuters.

Він також зазначив, що США направили 43 фахівця саме в Україну, для боротьби з російськими кібернападами в розпал війни.

Як повідомляється, за останні три роки Збройні сили США Cyber National Mission Force (CNMF) провели 47 таких оборонних кібероперацій в 20 країнах.

Нагадаємо, нещодавно відбулася кібератака на державні ресурси України, у тому числі на єдині та державні реєстри та сайти Міністерства юстиції.