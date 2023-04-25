Ворог отсаннім часом змінив тактику ведення бойових дій. Зокрема, збільшилась кількість застосувань ворогом керованих авіаційних бомб.

Про це розповів командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

— Якщо говорити за канонами воєнної науки, то зміни у тактиці дій обумовлюються насамперед розвитком технологій, а також появою на полі бою новітніх та перспективних зразків озброєння і військової техніки. В умовах міжнародних санкцій Росія значно обмежена у виробництві нового озброєння, потребує додаткового часу і ресурсів для налагодження імпортозаміщення дефіцитної елементної бази, — повідомив генерал.

Він зауважив, що заразом збільшилась кількість застосувань ворогом керованих авіаційних бомб – модернізованих радянських ФАБ. За його словами, це яскравий приклад того, як противник використовує перевагу в авіації, адже застосовує ці бомби без входження в зону дій нашого ППО.

Як повідомив генерал, дії бомбардувальної авіації прикривають винищувачі типу Су-30 та Су-35, бортове озброєння яких дозволяє виявляти та знищувати літаки-перехоплювачі ще до наближення на відстань пуску ракет «повітря-повітря».

Нагадаємо, що минулої доби, 24 квітня російська армія втратила 690 військових, 5 танків, 12 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем та десятки одиниць іншої техніки.