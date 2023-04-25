Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення чергового траншу макрофінансової допомоги Україні в 1,5 мільярдів євро.

Про це вона написала у Twitter.

— Сьогодні ми надаємо Україні ще 1,5 млрд євро в рамках нашого річного пакету макрофінансової допомоги. Ми продовжуватимемо допомагати Україні протистояти агресії росії, підтримувати роботу її інституцій та інфраструктури, а також проводити важливі реформи, – йдеться у дописі.

Нагадаємо, Україна стала державою-учасницею Механізму цивільного захисту Європейського Союзу – європейської системи солідарності, яка допомагає країнам, які постраждали від стихійного лиха. Так, ЄС виділяє ще 55 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Україні на додаток до 145 мільйонів євро, які вже були надані на початку цього року.