Головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва Олександр Демʼянов вважає, що частково скорочення фінансування закладу від Нацслужби здоров’я відбулося через лікарів, які, за його словами, відмовляються вносити правильно дані про проліковані випадки до цифрової бази.

Про це йде мова у спецрепортажі «НикВести» з лікарні.

Раніше головний лікар розповів кореспонденту, що цього року лікарня отримала від НСЗУ всього 91 мільйон гривень, в той час як минулого року – 128 мільйонів гривень, через що з 1 квітня в закладі скоротили ставки співробітникам.

Олександр Дем’янов впевнений, що різницю не має компенсувати місцева влада.

— Давайте бути реалістами. Ніяке фінансування з боку місцевої влади не замінить фінансування з боку того органу, який має фінансувати лікувальні заклади по всій Україні, — сказав він.

Олександр Демʼянов

Він привів приклад лікарні швидкої медичної допомоги у Львові, яка має 1600 співробітників та контрактування з Національною службою здоров’я України на наступний рік на півтора мільярда гривень. При цьому всі лікарні Миколаєва сукупно мають контракти з НСЗУ на 1,2 мільярда.

Одну з причин такої разючої різниці Олександр Дем’янов вбачає у недопрацюванні лікарів, які відмовляються вносити дані у комп’ютери.

— Мабуть, ми теж недобирали тих епізодів, які ми мали набирати. Мабуть, це наслідок того, що наші лікарі казали: «Ми не комп’ютерники, на айтішники, ми цього робити не будем». З початку реформи. Так було. Ми маємо зараз ставку, це 8 тисяч для хірургічних хворих. 8600, але я округляю, щоб було зрозуміло. З цих 8 тисяч ми маємо на початку року лише 95%. До кінця ця сума виплати скорочується до 85% і менше. Тобто нас привчають кожного року повільно, щоб ми адоптувалися, до того, що треба вносити (дані, — прим.), щоб за це отримати гроші. Але багато хірургів у нас в лікарні казали: «Це не моя робота, винаймайте айтішників, хай вони це роблять», — сказав Олександр Дем’янов.

Пізніше він також повторив, що різницю у фінансуванні, на його думку, не повинні закривати з бюджету Миколаєва.

— Чи буде правильно кожного року виступати: «Прошу дати мені гроші»? Лікар — це добре, але чим він має відрізнятися від вчителя, від інших бюджетних сфер? — відзначив він.

Нагадаємо, 31 березня редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря ЛШМД Олександра Дем’янова про скорочення штату співробітників через скорочення фінансування лікарні з боку Національної служби здоров’я України.

Реагуючи на цю публікацію, чиновники почали масово заявляти про те, що це не вплине на працюючих лікарів, оскільки стосується лише вакансій, у міськздраві сказали, що це не вплине на якість обслуговування, а воєнний губернатор пояснив це реформами в медицині.

Однак запевняння чиновників про те, що скорочення медперсоналу лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД) Миколаєва стосується не працюючих лікарів, а лише вакансій, виявились неправдою.

Головний лікар Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем’янов розповів, як приймалося рішення про скорочення ставок у закладі та чому вважає «оптимізацію» лікарні правильною.

Також медичний персонал лікарні, яким на 25% скорочують заробітну плату, розповіли, як цілодобово лікували важкопоранених людей у перші місяці війни.

Також раніше повідомлялося, що у нейрохірургії ЛШМД залишилося працювати 6 нейрохірургів з 12. При цьому не все з них мають право самостійно оперувати.

Ексзавідуючий нейрохірургічним відділенням Ігор Скоропад розповів, що його змусило залишити заклад і поїхати в інший регіон ставлення з боку чиновників міської ради.