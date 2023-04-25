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Миколаївські десантники продовжують виконання бойових завдань на Донеччині. За допомогою ударних дронів вони влучно нищать ворогів.
Відеозвіт роботи захисників опублікувала 79 окрема десантно-штурмова бригада Десантно-штурмових військ ЗС України.
— Під час ведення бойових дій марунові берети з Миколаєва активно застосовують дрони. Можна відзначити, що оператори БПЛА досягли в цьому високого рівня майстерності, знищуючи окупантів влучними скидами. На відео видно, що боєприпаси попадають дуже точно, не залишивши ворогу ніяких шансів вціліти, — зазначили у десантно-штурмовій бригаді.
Раніше миколаївські морпіхи показали, як знищують російських окупантів у Донецькій області.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Миколаївські десантники продовжують виконання бойових завдань на Донеччині. За допомогою ударних дронів вони влучно нищать ворогів.
Відеозвіт роботи захисників опублікувала 79 окрема десантно-штурмова бригада Десантно-штурмових військ ЗС України.
— Під час ведення бойових дій марунові берети з Миколаєва активно застосовують дрони. Можна відзначити, що оператори БПЛА досягли в цьому високого рівня майстерності, знищуючи окупантів влучними скидами. На відео видно, що боєприпаси попадають дуже точно, не залишивши ворогу ніяких шансів вціліти, — зазначили у десантно-штурмовій бригаді.
Раніше миколаївські морпіхи показали, як знищують російських окупантів у Донецькій області.