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На Миколаївщині спіймали двох порушників, що займалися незаконною риболовлею та нанесли шкоду довкіллю у понад 2 мільйона гривень.
Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Як відомо, риболовів було затримано на березі річки пІВДЕННИЙ бУГ В баштанському райні. ними виявилися двоє місцевих жителів.
В екологічній інспекції зазначають, що чоловіки, під час нерестової заборони здійснювали вилов без дозвільних документів та незаконними знаряддями лову – 3 сітками месиновими загальною довжиною 300 метрів та за допомогою човна.
— Кількість незаконно виловлених водних біоресурсів становить: тарань - 1363 особини; карась - 96; пузанок – 130; густера – 50; судак – 5; окунь – 4, – йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що сума розрахованого збитку навколишньому середовищу становить понад 2 мільйона гривень.
Нагадаємо, раніше фахівці Держекоінспекції Південно-Західного округу в ході природоохоронних заходів перевірили дотримання законодавства під час торгівлі водними біоресурсами у Миколаєві. Зокрема, за березень поточного року задокументували 9 випадків незаконного продажу риби та водних біоресурсів на ринках Миколаєва: коропів, товстолобів, карасів, щук та раків.
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На Миколаївщині спіймали двох порушників, що займалися незаконною риболовлею та нанесли шкоду довкіллю у понад 2 мільйона гривень.
Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Як відомо, риболовів було затримано на березі річки пІВДЕННИЙ бУГ В баштанському райні. ними виявилися двоє місцевих жителів.
В екологічній інспекції зазначають, що чоловіки, під час нерестової заборони здійснювали вилов без дозвільних документів та незаконними знаряддями лову – 3 сітками месиновими загальною довжиною 300 метрів та за допомогою човна.
— Кількість незаконно виловлених водних біоресурсів становить: тарань - 1363 особини; карась - 96; пузанок – 130; густера – 50; судак – 5; окунь – 4, – йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що сума розрахованого збитку навколишньому середовищу становить понад 2 мільйона гривень.
Нагадаємо, раніше фахівці Держекоінспекції Південно-Західного округу в ході природоохоронних заходів перевірили дотримання законодавства під час торгівлі водними біоресурсами у Миколаєві. Зокрема, за березень поточного року задокументували 9 випадків незаконного продажу риби та водних біоресурсів на ринках Миколаєва: коропів, товстолобів, карасів, щук та раків.