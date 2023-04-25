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Афкристи за старою схемою ошукали 60-річну жительку Миколаєва на 70 тисяч гривень.
про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївщини.
Правоохоронці зазначають, що шахраї діяли за звичним сценарієм – на мобільний телефон потерпілої зателефонував невідомий, який, представившись працівником відділення банку, повідомив, що з її картки намагаються зняти кошти. І для того, щоб убезпечити себе нібито від несанкціонованого втручання, потрібно надати персональні дані для переведення коштів на іншу картку.
— Жінка, довірившись аферисту, власноруч перерахувала на його картку 70 тисяч гривень і лише через деякий час зрозуміла, що потрапила в шахрайську схему та одразу зателефонувала до поліції, – йдеться в повідомленні.
Аферистам загрожує до трьої років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше шахраї ошукали трьох жительок Миколаївської області на суму 87 тисяч гривень. Діяли на сайтах купівлі-продажу та за старою банківською схемою.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Афкристи за старою схемою ошукали 60-річну жительку Миколаєва на 70 тисяч гривень.
про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївщини.
Правоохоронці зазначають, що шахраї діяли за звичним сценарієм – на мобільний телефон потерпілої зателефонував невідомий, який, представившись працівником відділення банку, повідомив, що з її картки намагаються зняти кошти. І для того, щоб убезпечити себе нібито від несанкціонованого втручання, потрібно надати персональні дані для переведення коштів на іншу картку.
— Жінка, довірившись аферисту, власноруч перерахувала на його картку 70 тисяч гривень і лише через деякий час зрозуміла, що потрапила в шахрайську схему та одразу зателефонувала до поліції, – йдеться в повідомленні.
Аферистам загрожує до трьої років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше шахраї ошукали трьох жительок Миколаївської області на суму 87 тисяч гривень. Діяли на сайтах купівлі-продажу та за старою банківською схемою.