Афкристи за старою схемою ошукали 60-річну жительку Миколаєва на 70 тисяч гривень.

про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївщини.

Правоохоронці зазначають, що шахраї діяли за звичним сценарієм – на мобільний телефон потерпілої зателефонував невідомий, який, представившись працівником відділення банку, повідомив, що з її картки намагаються зняти кошти. І для того, щоб убезпечити себе нібито від несанкціонованого втручання, потрібно надати персональні дані для переведення коштів на іншу картку.

— Жінка, довірившись аферисту, власноруч перерахувала на його картку 70 тисяч гривень і лише через деякий час зрозуміла, що потрапила в шахрайську схему та одразу зателефонувала до поліції, – йдеться в повідомленні.

Аферистам загрожує до трьої років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше шахраї ошукали трьох жительок Миколаївської області на суму 87 тисяч гривень. Діяли на сайтах купівлі-продажу та за старою банківською схемою.