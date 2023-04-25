На Миколаївщині поліція викрила жительку Куцурубської громади, дружину настоятеля храму УПЦ (МП), яка поширювала в мережі пропагандистські матеріали, що виправдовують воєнні дії Росії в Україні..

Про це повідомили в пресслужбі поліції Миколаївської області.

За даними правоохоронців, 45-річна жінка поширювала матеріали пропагандистського характеру в приватних чатах телефонних мессенджерів, а також агітувала друзів та знайомих виправдовувати, визнати правомірною, заперечити збройну агресію РФ проти України.

За даними слідства, підозрювана, яка є представницею однією з релігійних громад Миколаївщини керувалась ідеологічними мотивами, критикувала українську владу та розповсюджувала фейкові новини.

Наразі триває розслідування, а жінці загрожує до п'яти років ув'язнення.

Нагадаємо, чоловік, який коригував ракетні удари по Миколаєву російськими крилатими ракетами «Калібр», отримав 11,5 років за гратами.