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Міжнародна робоча група Єрмака-Макфола пропонує ввести збір на відновлення України з росіян, які хочуть отримати туристичну візу.
Про це йдеться у Плані дій 2.0 з посилення санкційного режиму проти Росії, який група представила у вівторок, 25 квітня.
Автори документа вважають, що новий збір міг би стати альтернативою для країн санкційної коаліції, які поки що не готові забороняти видачу туристичних віз росіянам.
— Інший варіант – додати «збір на відбудову України» до всіх віз, які видають громадянам Росії, що подорожують до Європи та інших країн санкційної коаліції. Тоді росіяни зможуть обирати: сплатити додатковий збір і поїхати до Риму або не платити його і поїхати у відпустку до Мінська, – вказано в документі.
Нагадаємо, раніше Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що 11-й пакет санкцій ЄС щодо Росії перебуває на етапі обговорень і буде введений не раніше другої половини травня.
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Міжнародна робоча група Єрмака-Макфола пропонує ввести збір на відновлення України з росіян, які хочуть отримати туристичну візу.
Про це йдеться у Плані дій 2.0 з посилення санкційного режиму проти Росії, який група представила у вівторок, 25 квітня.
Автори документа вважають, що новий збір міг би стати альтернативою для країн санкційної коаліції, які поки що не готові забороняти видачу туристичних віз росіянам.
— Інший варіант – додати «збір на відбудову України» до всіх віз, які видають громадянам Росії, що подорожують до Європи та інших країн санкційної коаліції. Тоді росіяни зможуть обирати: сплатити додатковий збір і поїхати до Риму або не платити його і поїхати у відпустку до Мінська, – вказано в документі.
Нагадаємо, раніше Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що 11-й пакет санкцій ЄС щодо Росії перебуває на етапі обговорень і буде введений не раніше другої половини травня.