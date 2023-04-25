Міжнародна робоча група Єрмака-Макфола пропонує ввести збір на відновлення України з росіян, які хочуть отримати туристичну візу.

Про це йдеться у Плані дій 2.0 з посилення санкційного режиму проти Росії, який група представила у вівторок, 25 квітня.

Автори документа вважають, що новий збір міг би стати альтернативою для країн санкційної коаліції, які поки що не готові забороняти видачу туристичних віз росіянам.

— Інший варіант – додати «‎збір на відбудову України»‎ до всіх віз, які видають громадянам Росії, що подорожують до Європи та інших країн санкційної коаліції. Тоді росіяни зможуть обирати: сплатити додатковий збір і поїхати до Риму або не платити його і поїхати у відпустку до Мінська, – вказано в документі.

Нагадаємо, раніше Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що 11-й пакет санкцій ЄС щодо Росії перебуває на етапі обговорень і буде введений не раніше другої половини травня.