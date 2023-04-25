Компанія Neo-Eco Ukraine розпочала в Миколаївській області аналіз руйнувань житлової забудови внаслідок агресії Росії, з можливою подальшою переробкою відходів та виробництвом будівельних матеріалів.

Про це повідомили у пресслужбі компанії агентству «Інтерфакс-Україна».

Минулого тижня відбулася зустріч представників «Нео-Еко Франція» та «Нео-Еко Україна» з головою Миколаївської обласної військової адміністрації Віталієм Кімом та генерал-майором Дмитром Марченком.

— Neo Eco запропонувала варіанти співпраці у відновленні пошкоджених будівель та споруд, зокрема й допомогу матеріалами та працівниками. Наша компанія зацікавлена у відновленні пошкоджених будівель та збереженні первісного вигляду населених пунктів, — прокоментувала суть проєкту проєктний менеджер Neo-Eco Ukraine Вікторія Шимон.

Зазначається, що для чіткого розуміння обсягу та характеру пошкоджень, а також для подальших кроків вирішальне значення матиме так зване оцифрування пошкоджень, це оцифрування буде зроблено на основі знімків за допомогою безпілотника.

— На зустрічі всі сторони зазначили, що готові та зацікавлені у співпраці та будуть відкриті з усіх питань, беручи безпосередню участь у вирішенні поточних проблем, — повідомила Вікторія Шимон.

Раніше повідомлялося, що компанія Neo-Eco Ukraine підписала угоду про співпрацю з міжнародною благодійною організацією Mission East щодо проєкту в Миколаївській області.

— Ця угода означає початок наших спільних зусиль із місцевою владою із переробки відходів пошкоджених війною будівель на матеріали для екологічної реконструкції сільських населених пунктів Миколаївської області. У найближчі чотири місяці ми разом визначимо потреби у відновленні та кількості будівельного сміття, а також проведемо макроекономічне дослідження для оцінки потенціалу місцевих суб’єктів ринку в сфері переробки відходів та виробництва будівельних матеріалів, — повідомила Вікторія Шимон.