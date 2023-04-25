У Вознесенську почали працювати інспектори відділу інспекції з питань контролю за паркування при виконавчому комітеті міськради. Вони слідкуватимуть за дотриманням правил паркування в місті.

Про це повідомляють у Вознесенській міській раді.

«Основна функція інспекторів – не штраф та примусова евакуація, а сприяння розвитку та поліпшенню стану паркувального простору громади та профілактиці вчинення порушень правил дорожнього руху. Інспектори з паркування також допомагають власникам автомобілів уникнути порушень правил паркування шляхом надання інформації про місця для паркування, тимчасові обмеження та інші правила, пов'язані з паркуванням», — відзначають там.

Якщо водій порушує правила паркування, інспектор з паркування може оформити штраф та видати його власнику автомобіля.

Відповідно до законодавства інспектори мають право розглядати справу про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення за:

порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху;

порушення правил паркування транспортних засобів;

неоплату вартості послуг з користування майданчиком для платного паркування за кожну добу користування;

за зупинку чи стоянку транспортних засобів на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками та/або дорожньою розміткою, на яких дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, оснащених електричними двигунами;

паркування транспортних засобів на місцях, призначених для безоплатного паркування транспортних засобів, особами, які не мають відповідних пільг.

На теперішній час штраф може складати від 100 до 1713 гривень.

Також інспектори, мають право на тимчасове затримання транспортного засобу шляхом доставлення для зберігання на спеціальний майданчик за допомогою спеціального автомобіля – евакуатора.

З питань роботи відділу можна звернутись за контактним номером телефону – 0933199600.

Нагадаємо, ще у 2021 році у Вознесенську визначили 164 місця для паркування. Тоді ж почали працювати перші три платні місця для паркування.

Також повідомлялося, що управлінню транспорту міськради хочуть доручити займатися парковками в Миколаєві.