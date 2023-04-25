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У Вознесенську почали працювати інспектори відділу інспекції з питань контролю за паркування при виконавчому комітеті міськради. Вони слідкуватимуть за дотриманням правил паркування в місті.
Про це повідомляють у Вознесенській міській раді.
«Основна функція інспекторів – не штраф та примусова евакуація, а сприяння розвитку та поліпшенню стану паркувального простору громади та профілактиці вчинення порушень правил дорожнього руху. Інспектори з паркування також допомагають власникам автомобілів уникнути порушень правил паркування шляхом надання інформації про місця для паркування, тимчасові обмеження та інші правила, пов'язані з паркуванням», — відзначають там.
Якщо водій порушує правила паркування, інспектор з паркування може оформити штраф та видати його власнику автомобіля.
Відповідно до законодавства інспектори мають право розглядати справу про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення за:
На теперішній час штраф може складати від 100 до 1713 гривень.
Також інспектори, мають право на тимчасове затримання транспортного засобу шляхом доставлення для зберігання на спеціальний майданчик за допомогою спеціального автомобіля – евакуатора.
З питань роботи відділу можна звернутись за контактним номером телефону – 0933199600.
Нагадаємо, ще у 2021 році у Вознесенську визначили 164 місця для паркування. Тоді ж почали працювати перші три платні місця для паркування.
Також повідомлялося, що управлінню транспорту міськради хочуть доручити займатися парковками в Миколаєві.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
У Вознесенську почали працювати інспектори відділу інспекції з питань контролю за паркування при виконавчому комітеті міськради. Вони слідкуватимуть за дотриманням правил паркування в місті.
Про це повідомляють у Вознесенській міській раді.
«Основна функція інспекторів – не штраф та примусова евакуація, а сприяння розвитку та поліпшенню стану паркувального простору громади та профілактиці вчинення порушень правил дорожнього руху. Інспектори з паркування також допомагають власникам автомобілів уникнути порушень правил паркування шляхом надання інформації про місця для паркування, тимчасові обмеження та інші правила, пов'язані з паркуванням», — відзначають там.
Якщо водій порушує правила паркування, інспектор з паркування може оформити штраф та видати його власнику автомобіля.
Відповідно до законодавства інспектори мають право розглядати справу про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення за:
На теперішній час штраф може складати від 100 до 1713 гривень.
Також інспектори, мають право на тимчасове затримання транспортного засобу шляхом доставлення для зберігання на спеціальний майданчик за допомогою спеціального автомобіля – евакуатора.
З питань роботи відділу можна звернутись за контактним номером телефону – 0933199600.
Нагадаємо, ще у 2021 році у Вознесенську визначили 164 місця для паркування. Тоді ж почали працювати перші три платні місця для паркування.
Також повідомлялося, що управлінню транспорту міськради хочуть доручити займатися парковками в Миколаєві.