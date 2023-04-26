Українські військові ліквідували за добу 640 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 188 410 військових. Крім того, ЗСУ знищили 14 артсистем та 11 ББМ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 188410 (+640) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3692 (+4) од,

бойових броньованих машин - 7162 (+11) од,

артилерійських систем - 2877 (+14) од,

РСЗВ - 539 (+0) од,

засоби ППО - 292 (+1) од,

літаків - 308 (+0) од,

гелікоптерів - 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2440 (+3),

крилаті ракети - 911 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5792 (+8) од,

спеціальна техніка - 352 (+7)

Нагадаємо, що управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило загибель 8 574 і поранення 14 441 цивільного в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.