В Херсонській області була важка ніч: ворог невпинно бив по регіону снарядами та важкою артилерією.

Про наслідки ворожої атаки розповів глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він уточнив, що ворог за минулу добу реалізував 75 обстрілів, випустивши 389 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.

По центру області місту Херсон росіяни вдарили 11 разів, один чоловік отримав важкі поранення.

— Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлі церкви та магазинів Білозерської селищної громади Херсонського району, – написав голова ОВА.

Олександр Прокудін також нагадав, що евакуація з деокупованої території триває. За добу вдалося вивезти 118 українців.

Нагадаємо, нещодавно у Херсоні від мінометного обстрілу загинув 80-річний чоловік. Росія завдала масованого обстрілу по селу Кізомис Білозерської громади Херсонської області, а також по Станіславській громаді. Через це троє людей зазнали поранень, пошкоджено близько 25 житлових будинків.