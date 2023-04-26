За минулий тиждень у Миколаєві зареєстровано 224 випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомила пресслужба міськради з посиланням на управління охорони здоров’я.

Медпрацівники виконали 1071 обстеження експрес-тестами. Нагадаємо, що тестування роблять всім пацієнтам, які звертаються з симптомами ГРВІ.

Вберегтися від важкого перебігу хвороби допоможе лише вакцинація, наголошують спеціалісти. Вакцинальна кампанія у Миколаєві продовжується і за останній тиждень проведено 306 щеплень проти COVID-19.

Раніше повідомлялося, що в Миколаєві збільшується кількість хворих на COVID-19.