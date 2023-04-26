|Швидкість вітру:
|5.1 м/с
|Схід сонця:
|05:45
|Захід сонця:
|19:54
|Температура завтра:
|+13 C°
|Швидкість вітру:
|2 м/с
|Схід сонця:
|05:43
|Захід сонця
|20:08
|Температура завтра:
|+8 C°
За минулий тиждень у Миколаєві зареєстровано 224 випадки захворювання на коронавірус.
Про це повідомила пресслужба міськради з посиланням на управління охорони здоров’я.
Медпрацівники виконали 1071 обстеження експрес-тестами. Нагадаємо, що тестування роблять всім пацієнтам, які звертаються з симптомами ГРВІ.
Вберегтися від важкого перебігу хвороби допоможе лише вакцинація, наголошують спеціалісти. Вакцинальна кампанія у Миколаєві продовжується і за останній тиждень проведено 306 щеплень проти COVID-19.
Раніше повідомлялося, що в Миколаєві збільшується кількість хворих на COVID-19.
|
Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
За минулий тиждень у Миколаєві зареєстровано 224 випадки захворювання на коронавірус.
Про це повідомила пресслужба міськради з посиланням на управління охорони здоров’я.
Медпрацівники виконали 1071 обстеження експрес-тестами. Нагадаємо, що тестування роблять всім пацієнтам, які звертаються з симптомами ГРВІ.
Вберегтися від важкого перебігу хвороби допоможе лише вакцинація, наголошують спеціалісти. Вакцинальна кампанія у Миколаєві продовжується і за останній тиждень проведено 306 щеплень проти COVID-19.
Раніше повідомлялося, що в Миколаєві збільшується кількість хворих на COVID-19.