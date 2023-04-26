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У США представили проєкт резолюції «Щодо позиції Палати представників стосовно умов перемоги України». У ньому затверджено політику Штатів про перемогу українців над російським вторгненням та відновлення міжнародно визнаних кордонів 1991 року.
Документ є двопартійним – його підтримали і демократи, і республіканці. Про це повідомила пані посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова.
Палата представників США вважає, що мир після перемоги України має бути забезпечений шляхом інтеграції України до НАТО та інших євроатлантичних інституцій, що відповідає довгостроковій політиці Сполучених Штатів.
Палата представників заявляє, що Сполучені Штати повинні працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб гарантувати:
— Голова Гельсінської комісії США конгресмен Дж.Вілсон (Р), співголова комісії С.Коен (Д), співголова Конгресового Українського кокусу М.Каптур (Д) провели брифінг для преси за участі третього Президента України Віктора Ющенка, – додала Оксана Маркарова.
Нагадаємо, США направили в Україну фахівців для боротьби з російськими хакерами.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
У США представили проєкт резолюції «Щодо позиції Палати представників стосовно умов перемоги України». У ньому затверджено політику Штатів про перемогу українців над російським вторгненням та відновлення міжнародно визнаних кордонів 1991 року.
Документ є двопартійним – його підтримали і демократи, і республіканці. Про це повідомила пані посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова.
Палата представників США вважає, що мир після перемоги України має бути забезпечений шляхом інтеграції України до НАТО та інших євроатлантичних інституцій, що відповідає довгостроковій політиці Сполучених Штатів.
Палата представників заявляє, що Сполучені Штати повинні працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб гарантувати:
— Голова Гельсінської комісії США конгресмен Дж.Вілсон (Р), співголова комісії С.Коен (Д), співголова Конгресового Українського кокусу М.Каптур (Д) провели брифінг для преси за участі третього Президента України Віктора Ющенка, – додала Оксана Маркарова.
Нагадаємо, США направили в Україну фахівців для боротьби з російськими хакерами.