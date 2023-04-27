Компанія Mattel, яка є виробником ляльок Барбі, 25 квітня представила першу в історії версію ляльки, яка відображає людину з синдромом Дауна.

Про це пише CNN.

Нова лялька є частиною лінії Mattel Barbie Fashionistas, яка має на меті запропонувати дітям більш різноманітні уявлення про красу та боротися зі стигмою навколо фізичних вад.

У цю лінію вже включили ляльку з протезною ногою. А ще — ляльки зі слуховими апаратами, кріслом колісним та із захворюванням шкіри вітіліго, через яке ділянки шкіри втрачають пігмент.

Mattel повідомила, що для найновішої версії ляльки тісно співпрацювала з Національним товариством людей із синдромом Дауна. Нова Барбі має нижчий зріст і подовжений тулуб. Обличчя у неї більш округлої форми, вуха менші, плоске перенісся, а очі злегка розкосі й мають мигдалеподібну форму.

Лялька одягнена в рожевий ортопедичний щиток, який пасує до її сукні, а її кросівки мають застібку-блискавку.

Нагадаємо, компанія Lego представила конструктор, який є точною копією будинку із фільму «Один удома» 1990 року.