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У Херсонській області запропонували евакуювати жителів села Кізомис. Причиною цього стали активні обстріли російських окупантів.
Про це повідомляє Білозерська військова адміністрацію в Facebook.
Відповідне рішення ухвалила комісія ТЕБ і НС Білозерської СВА. Через обстріли з боку російських окупантів жителям сіл Кізомиського старостату запропонують евакуацію у межах громади. Родинам з дітьми організують евакуацію в інші місця.
Також у селі Кізомис розконсервують пункт незламності та забезпечать його питною водою і продуктами харчування.
Усім бажаючим, які хочуть евакуюватися, необхідно звернутися до старости Кізомиського старостату або до військової адміністрації.
Нагадаємо, за минулу добу російські війська 75 разів обстріляли Херсонську область.
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У Херсонській області запропонували евакуювати жителів села Кізомис. Причиною цього стали активні обстріли російських окупантів.
Про це повідомляє Білозерська військова адміністрацію в Facebook.
Відповідне рішення ухвалила комісія ТЕБ і НС Білозерської СВА. Через обстріли з боку російських окупантів жителям сіл Кізомиського старостату запропонують евакуацію у межах громади. Родинам з дітьми організують евакуацію в інші місця.
Також у селі Кізомис розконсервують пункт незламності та забезпечать його питною водою і продуктами харчування.
Усім бажаючим, які хочуть евакуюватися, необхідно звернутися до старости Кізомиського старостату або до військової адміністрації.
Нагадаємо, за минулу добу російські війська 75 разів обстріляли Херсонську область.