У Херсонській області запропонували евакуювати жителів села Кізомис. Причиною цього стали активні обстріли російських окупантів.

Про це повідомляє Білозерська військова адміністрацію в Facebook.

Відповідне рішення ухвалила комісія ТЕБ і НС Білозерської СВА. Через обстріли з боку російських окупантів жителям сіл Кізомиського старостату запропонують евакуацію у межах громади. Родинам з дітьми організують евакуацію в інші місця.

Також у селі Кізомис розконсервують пункт незламності та забезпечать його питною водою і продуктами харчування.

Усім бажаючим, які хочуть евакуюватися, необхідно звернутися до старости Кізомиського старостату або до військової адміністрації.

Нагадаємо, за минулу добу російські війська 75 разів обстріляли Херсонську область.