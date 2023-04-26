На Миколаївщині розглядають будівництво поселення для розміщення майже двох тисяч внутрішньо переміщених осіб.

Перспективу будівництва такого житла очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім обговорив з представниками Team Savante Group, пишуть в пресслужбі адміністрації.

Зазначається, що такий проєкт забезпечить громадянам України, переміщеним внаслідок війни, безпечні, захищені та комфортні умови проживання у тимчасових селищах.

— Ми прагнемо забезпечити максимальну підтримку вимушених переселенців. Наразі у пріоритеті – створення умов для їхнього проживання. Тому допомога з боку міжнародних партнерів є надзвичайно важливою, – сказав Віталій Кім.

Вдомо, що зі свого боку представники Team Savante Group запевнили, що візьмуть до уваги усі обговорені аспекти, аби ефективно розподілити можливості та ресурси для організації проживання переселенців.

Нагадаємо, Миколаївська область вже отримала від Європейської комісії 468 модульних будиночків з необхідним обладнанням для проживання внутрішньо переміщених осіб та осіб, в яких зруйноване/пошкоджене житло внаслідок воєнних дій.