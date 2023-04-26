Комунальне підприємство ГДМБ (Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва) сьогодні працює над оновленням ліній вуличного освітлення в Миколаєві.

Про це йдеться на сайті Миколаївської міської ради, з посиланням на департамент ЖКГ.

Як зазначається, наразі бригади виконують заміну дротів по вулиці Пограничній, на ділянці від 4 Слобідської до 6 Слобідської.

Також в міськраді нагадали, що в Миколаєві проводяться роботи по заміні звичайних ламп зовнішнього освітлення на енергозберігаючі.

Нагадаємо, вуличне освітлення Миколаєва впродовж 2023 року коштуватиме більше як 46,2 мільйони гривень.