4 квітня 2023 року рідні та близькі бійців 501 батальйону морської піхоти відзначили трагічний ювілей — близько 265 морпіхів, які тримали оборону маріупольських заводів «Азовмашу» та імені Ілліча, рік провели в російському полоні. Вони зникли з позицій без попередження. Наступного дня в телеграм-каналах окупантів заявили, що українські захисники здалися. На відео було видно чоловіків без зброї, які йшли з піднятими руками.

Обставини тих подій достеменно не відомі. Військова частина провела внутрішнє розслідування за фактом добровільної здачі в полон. Але жодних доказів не надала, інформацію не оприлюднила. Державне бюро розслідувань відкрило справу проти командування батальйону за перевищення службових повноважень. Військові 501 батальйону проходять у ній як фігуранти. Проте з червня минулого року сім’ям припинили виплати. Вони подали до суду. Державні інституції утримуються від коментарів до завершення розслідування.

В останніх вісьмох обмінах військовополоненими не було жодного морського піхотинця 501 батальйону. А за весь період російсько-української війни звільнили 23.

Поки сім’ї військовополонених шукають правди, вони не сумніваються в одному: їхні чоловіки — герої.

Три історії жінок полонених бійців 501 батальйону у складі 36 окремої бригади морської піхоти Військово-морських сил.

Морський піхотинець Андрій разом із дружиною Аліною та сином

Аліна

«Це була підстава», — говорить 25-річна Аліна, дружина морського піхотинця Андрія. Прізвище чоловіка не повідомляє заради його безпеки.

«Ворог знав про всі їхні дії, пересування, базування та навіть плани. Ходять чутки, що двоє з батальйону перейшли на сторону росіян і потопили решту. Версія про те, що наші хлопці здалися добровільно, з’явилася в Telegram ворога. Та хіба можна їм довіряти — вони постійно виставляють наших воїнів звірами, які вбивають цивільних, ґвалтують людей і тварин.

Не розумію, яка може бути добровільна здача в Маріуполі? Президент Володимир Зеленський тоді говорив: «Якщо ви можете вийти, щоб зберегти життя, виходьте». Усі захисники Маріуполя, оборонці «Азовсталі» потрапили в полон. Та вони, на відміну від наших, отримали гарантії повернення», — розповідає Аліна.

Андрій поїхав на ротацію до Маріуполя на початку березня.

«Остання наша зустріч була 5 грудня 2021 року, о 5-й ранку він вирушив у зону ООС. Повномасштабне вторгнення застало його в селищі Широкиному на Донецькому напрямку за 400 метрів від лінії зіткнення. Для їхнього підрозділу ця війна почалася 16 лютого. Тривали посилені бої, але вони не розуміли, що це пошириться на всю країну. 28 лютого Андрій казав, що в них майже не залишилося чим відбиватися. Ворог крив і артилерією, і авіацією, і танками. А в них — нічого. Останній раз продукти отримували 25 лютого. Не могли дістати їжу, медикаменти, не було жодних доставок. 501 батальйон останнім вийшов із позицій на Донецькому напрямку», — пригадує жінка.

Командир 501 батальйону Микола Бірюков теж потрапив у російський полон — і перебуває там досі.

«Інших командирів — оборонців «Азовсталі», які були в полоні, — звільнили і відправили в Туреччину на реабілітацію. А про Бірюкова вже понад рік ніхто не має жодної інформації. Бійці, які повертаються з полону, кажуть: це командир, який піклувався про своїх. Не їв і не спав, коли хтось із солдатів не виходив на зв'язок. Він міг би пролити світло на обставини цього полону.

Ми маємо відповіді від слідчого ДБР і на колективне звернення, і щодо кожного. Мені відповіли, що на мого чоловіка не заведена справа про добровільну здачу. Разом з іншими близькими військових ми зверталися до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, ГУР, Офісу президента, Уповноваженого з прав людини. Жодна інстанція не дає чіткої відповіді, у чому їх звинувачують і коли звільнять.

З Червоного Хреста телефонують чотири рази на рік, питають, чи є в мене якісь новини про чоловіка. Я сміюся — бо це вони мають надавати мені інформацію, а не навпаки.

Дізнаємося про рідних через звільнених із полону та різні телеграм-канали, в яких викладають списки полонених. За вісім останніх обмінів не повернули жодного бійця 501 батальйону морської піхоти.

Ми з сім’ями військовополонених подали позов до суду через невиплати. Представники військової частини мали прийти на засідання й надати акти розслідування, яке проводили. Та вони цього не зробили», — каже Аліна.

Разом з нею на Андрія чекає півторарічний син.

«Коли з'явився наш хлопчик, чоловік пообіцяв, що це буде останній контракт. Синові не кажу, що тато в полоні, він ще малий. Але щодня показую йому фото чоловіка.

Коли розповідаю, що тато скоро повернеться, а ми поїдемо його зустрічати, малюк усміхається, а потім починає плакати. Може тому, що в них дуже сильний зв'язок, навіть перше слово було «тато». Йому не вистачає батька. На вулиці тягнеться до всіх чоловіків і проситься до них на руки.

Я мрію про день повернення. Хочу провести повне медичне обстеження чоловіка й нагодувати своїм борщем, який він обожнює», — каже Аліна.

Ольга разом із чоловіком, бійцем 501 батальйону морської піхоти

Ольга