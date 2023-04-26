|Скорость ветра:
|5.3 м/с
|Восход солнца:
|05:45
|Заход солнца:
|19:54
|Температура завтра:
|+13 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|05:43
|Заход солнца
|20:08
|Температура завтра:
|+8 C°
Міністерство закордонних справ у річницю катастрофи на Чорнобильській АЕС закликало міжнародну спільноту до розширення санкцій щодо російського сектору атомної енергетики.
Про це повідомляє пресслужба МЗС.
У відомстві зазначили, що загарбницька війна РФ проти України створила безпрецедентні загрози для радіаційної та ядерної безпеки України, Європи та світу.
— Атаки на цивільні ядерні об’єкти в Україні стали однією зі складових російської агресії. Вперше в історії людства країна - агресор вдалася до силового захоплення атомних електростанцій – Чорнобильської (ЧАЕС) та Запорізької АЕС (ЗАЕС), грубо порушуючи міжнародне право, – йдеться в повідомленні.
МЗС наголошує, що світ має об’єднатися у протидії російському ядерному шантажу.
— Розраховуємо на посилення міжнародного тиску з метою якнайшвидшого звільнення окупованої ЗАЕС та відновлення контролю України над усіма мирними ядерними об’єктами і матеріалом у міжнародно-визнаних кордонах нашої держави, – додають в установі.
Там також закликали світ до кроків, спрямованих на забезпечення політичних, економічних та правових наслідків для РФ, включаючи розширення санкцій щодо російського сектору атомної енергетики, зокрема і державного концерну «Росатом», який причетний до злочинів на ЗАЕС.
Нагадаємо, Державне підприємство НАЕК «Енергоатом» та американська компанія Holtec International уклали угоду про будівництво до 20-ти атомних енергоблоків з малими модульними реакторами SMR-160 в Україні.
|
Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Міністерство закордонних справ у річницю катастрофи на Чорнобильській АЕС закликало міжнародну спільноту до розширення санкцій щодо російського сектору атомної енергетики.
Про це повідомляє пресслужба МЗС.
У відомстві зазначили, що загарбницька війна РФ проти України створила безпрецедентні загрози для радіаційної та ядерної безпеки України, Європи та світу.
— Атаки на цивільні ядерні об’єкти в Україні стали однією зі складових російської агресії. Вперше в історії людства країна - агресор вдалася до силового захоплення атомних електростанцій – Чорнобильської (ЧАЕС) та Запорізької АЕС (ЗАЕС), грубо порушуючи міжнародне право, – йдеться в повідомленні.
МЗС наголошує, що світ має об’єднатися у протидії російському ядерному шантажу.
— Розраховуємо на посилення міжнародного тиску з метою якнайшвидшого звільнення окупованої ЗАЕС та відновлення контролю України над усіма мирними ядерними об’єктами і матеріалом у міжнародно-визнаних кордонах нашої держави, – додають в установі.
Там також закликали світ до кроків, спрямованих на забезпечення політичних, економічних та правових наслідків для РФ, включаючи розширення санкцій щодо російського сектору атомної енергетики, зокрема і державного концерну «Росатом», який причетний до злочинів на ЗАЕС.
Нагадаємо, Державне підприємство НАЕК «Енергоатом» та американська компанія Holtec International уклали угоду про будівництво до 20-ти атомних енергоблоків з малими модульними реакторами SMR-160 в Україні.