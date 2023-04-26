Міністерство закордонних справ у річницю катастрофи на Чорнобильській АЕС закликало міжнародну спільноту до розширення санкцій щодо російського сектору атомної енергетики.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

У відомстві зазначили, що загарбницька війна РФ проти України створила безпрецедентні загрози для радіаційної та ядерної безпеки України, Європи та світу.

— Атаки на цивільні ядерні об’єкти в Україні стали однією зі складових російської агресії. Вперше в історії людства країна - агресор вдалася до силового захоплення атомних електростанцій – Чорнобильської (ЧАЕС) та Запорізької АЕС (ЗАЕС), грубо порушуючи міжнародне право, – йдеться в повідомленні.

МЗС наголошує, що світ має об’єднатися у протидії російському ядерному шантажу.

— Розраховуємо на посилення міжнародного тиску з метою якнайшвидшого звільнення окупованої ЗАЕС та відновлення контролю України над усіма мирними ядерними об’єктами і матеріалом у міжнародно-визнаних кордонах нашої держави, – додають в установі.

Там також закликали світ до кроків, спрямованих на забезпечення політичних, економічних та правових наслідків для РФ, включаючи розширення санкцій щодо російського сектору атомної енергетики, зокрема і державного концерну «Росатом», який причетний до злочинів на ЗАЕС.

Нагадаємо, Державне підприємство НАЕК «Енергоатом» та американська компанія Holtec International уклали угоду про будівництво до 20-ти атомних енергоблоків з малими модульними реакторами SMR-160 в Україні.