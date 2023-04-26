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У середу, 26 квітня Миколаївському зоопарку виповнилося 122 роки.
Про це повідомляють в пресслужбі зоопарку.
В цей самий день у 1901 році «засновник зоопарку Микола Леонтович вирішив відкрити свою колекцію для всіх бажаючих її побачити».
— З тих пір минуло 122 роки історії: успіхів, перемог, труднощів і трагедій. П'ять поколінь фахівців віддали і віддають свої знання, сили і працю. Сотні тисяч тварин пройшли через його колекцію, – йдеться в повідомленні.
Відомо, що сьогодні Миколаївський зоопарк — один із найстаріших зоопарків України. Він має найбільшу колекцію диких тварин серед зоопарків України. Вона налічує близько 434 види і 3267 особини.
Важливо, що Миколаївський зоопарк вже втретє за історію свого існування переживає віну.
— Минулий 2022 рік, один із найскладніших та найтривожніших років у 120-річній історії Миколаївського зоопарку. Рік війни. Рік страшної агресії росії в Україні. 8 ракет впало на територію Миколаївського зоопарку. Але, завдяки великої та наполегливої праці директора зоопарку Топчого В.М. та всього колективу, зоопарк та його тварини вижили, – пишуть в пресслужбі.
Нагадаємо, раніше директор Миколаївського зоопарку, депутат міськради Володимир Топчий повідомив, що заклад має значне недофінансування. Наразі потреба у грошах на їжу для тварин закрита менш ніж на 50%.
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У середу, 26 квітня Миколаївському зоопарку виповнилося 122 роки.
Про це повідомляють в пресслужбі зоопарку.
В цей самий день у 1901 році «засновник зоопарку Микола Леонтович вирішив відкрити свою колекцію для всіх бажаючих її побачити».
— З тих пір минуло 122 роки історії: успіхів, перемог, труднощів і трагедій. П'ять поколінь фахівців віддали і віддають свої знання, сили і працю. Сотні тисяч тварин пройшли через його колекцію, – йдеться в повідомленні.
Відомо, що сьогодні Миколаївський зоопарк — один із найстаріших зоопарків України. Він має найбільшу колекцію диких тварин серед зоопарків України. Вона налічує близько 434 види і 3267 особини.
Важливо, що Миколаївський зоопарк вже втретє за історію свого існування переживає віну.
— Минулий 2022 рік, один із найскладніших та найтривожніших років у 120-річній історії Миколаївського зоопарку. Рік війни. Рік страшної агресії росії в Україні. 8 ракет впало на територію Миколаївського зоопарку. Але, завдяки великої та наполегливої праці директора зоопарку Топчого В.М. та всього колективу, зоопарк та його тварини вижили, – пишуть в пресслужбі.
Нагадаємо, раніше директор Миколаївського зоопарку, депутат міськради Володимир Топчий повідомив, що заклад має значне недофінансування. Наразі потреба у грошах на їжу для тварин закрита менш ніж на 50%.