У середу, 26 квітня Миколаївському зоопарку виповнилося 122 роки.

Про це повідомляють в пресслужбі зоопарку.

В цей самий день у 1901 році «‎засновник зоопарку Микола Леонтович вирішив відкрити свою колекцію для всіх бажаючих її побачити»‎.

— З тих пір минуло 122 роки історії: успіхів, перемог, труднощів і трагедій. П'ять поколінь фахівців віддали і віддають свої знання, сили і працю. Сотні тисяч тварин пройшли через його колекцію, – йдеться в повідомленні.

Відомо, що сьогодні Миколаївський зоопарк — один із найстаріших зоопарків України. Він має найбільшу колекцію диких тварин серед зоопарків України. Вона налічує близько 434 види і 3267 особини.

Важливо, що Миколаївський зоопарк вже втретє за історію свого існування переживає віну.

— Минулий 2022 рік, один із найскладніших та найтривожніших років у 120-річній історії Миколаївського зоопарку. Рік війни. Рік страшної агресії росії в Україні. 8 ракет впало на територію Миколаївського зоопарку. Але, завдяки великої та наполегливої праці директора зоопарку Топчого В.М. та всього колективу, зоопарк та його тварини вижили, – пишуть в пресслужбі.

Нагадаємо, раніше директор Миколаївського зоопарку, депутат міськради Володимир Топчий повідомив, що заклад має значне недофінансування. Наразі потреба у грошах на їжу для тварин закрита менш ніж на 50%.