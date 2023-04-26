До 37-і роковини аварії на Чорнобильскій АЕС у Миколаїві біля монумента «‎Скорботний янгол Чорнобиля»‎містяни хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих внаслідок трагедії.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради.

Зазначається, що у заході взяли участь ліквідатори аварії на ЧАЕС. До покладання квітів також долучилися представники міської вдали, співробітники ДСНС та члени громадських організацій Миколаєва.

Під час заходу, міський голова Олександр Сєнкевич нагадав, що у Миколаєві продовжують діяти цільові програми, в рамках яких з бюджету виділяються кошти на підтримку учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ у річницю катастрофи на Чорнобильській АЕС закликало міжнародну спільноту до розширення санкцій щодо російського сектору атомної енергетики.