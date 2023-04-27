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На Одещині підозрюваний у крадіжці на знак протесту проти розгляду його справи зашив собі рот нитками зі шкарпетки.
Про це повідомляє інформаційне агентство УНІАН з посиланням на Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
З камери до зали судових засідань чоловік зайшов у медичній масці, тому зашитий рот не одразу помітили.
— Коли чоловіка заводили у залу засідань, на його обличчі була маска. Потім підозрюваний її зняв, і виявилося, що його рот зашитий. За попередніми даними, чоловік це зробив, перебуваючи у камері для затриманих суду, – повідомили у правоохоронних органах.
Зокрема, підозрюваний оголосив голодування та зашив собі рот нитками зі шкарпетки за допомогою дроту, який, з його слів, знайшов у камері. За словами підозрюваного у крадіжці, таким чином він протестує проти розгляду його справи.
Нагадаємо, нещодавно за вбивство та зберігання наркотичних засобів мешканця Первомайського району Миколаївщини засудили до 11 років позбавлення волі.
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На Одещині підозрюваний у крадіжці на знак протесту проти розгляду його справи зашив собі рот нитками зі шкарпетки.
Про це повідомляє інформаційне агентство УНІАН з посиланням на Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
З камери до зали судових засідань чоловік зайшов у медичній масці, тому зашитий рот не одразу помітили.
— Коли чоловіка заводили у залу засідань, на його обличчі була маска. Потім підозрюваний її зняв, і виявилося, що його рот зашитий. За попередніми даними, чоловік це зробив, перебуваючи у камері для затриманих суду, – повідомили у правоохоронних органах.
Зокрема, підозрюваний оголосив голодування та зашив собі рот нитками зі шкарпетки за допомогою дроту, який, з його слів, знайшов у камері. За словами підозрюваного у крадіжці, таким чином він протестує проти розгляду його справи.
Нагадаємо, нещодавно за вбивство та зберігання наркотичних засобів мешканця Первомайського району Миколаївщини засудили до 11 років позбавлення волі.