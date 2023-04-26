В Южноукраїнську планують створити фонд захисних споруд цивільного захисту та доручити балансоутримувачам оцінити їхній стан готовності до використання.

Відповідний проект рішення планують розглянути на засідання виконавчого комітету.

Керівникам виконавчих органів Южноукраїнської міської ради, керівникам підприємств та установ на балансі яких знаходяться захисні споруди, буде доручено забезпечити ведення їхнього обліку, використання, утримання та реконструкції та щорічно до 1 жовтня здійснювати оцінку стану готовності до використання.

Також балансоутримувачам захисних споруд комунальної форми власності мають доручити до 20 травня забезпечити проведення оцінки стану готовності ЗС ЦЗ та розробити плани заходів з покращення стану їх утримання із зазначенням видів робіт. Розрахунки на необхідні обсяги фінансування в поточному році мають подати до фінансового управління Южноукраїнської міської ради.

Крім того, буде знято з обліку захисні споруди, які неможливо в подальшому використовувати за призначенням.

Раніше повідомлялося, що у Миколаївській області майже 39% шкіл, які готові приймати учнів, мають захисні споруди.