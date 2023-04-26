У Києві після тижневого спадання рівень води у Дніпрі вже два дні зростає. За останню добу вода піднялася на 6 сантиметрів.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Так, 26 квітня рівень води в річці Дніпро біля моста Метро становить 9300 сантиметрів. Проте аварійних підтоплень у місті не фіксують. Рівень небезпеки — перший (жовтий). Шаром у близько 35 сантиметрів залишається затопленою заплава.

Також усе ще підтоплені заплавні території — острови в парках «Муромець», «Гідропарк», на Трухановому острові, у Галерній затоці, Корчуватому та на приватних ділянках у районі Осокорків. Водночас промислові об’єкти й житлові масиви міста наразі поза загрозою підтоплення.

Раніше в ДСНС попереджали про другу хвилю повені, яка може настати через збільшення опадів наприкінці квітня-початку травня.