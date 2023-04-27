35-річний житель Первомайська систематично вчиняв домашнє насильство над 63-літньою мачухою.

Про це повідмили в пресслужби Первомайської окружної прокуратури.

За даними слідства, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, пасинок вчиняв сварки, в ході яких ображав жінку, висловлювався нецензурною лайкою та принижував її.

— Чоловік систематично вчиняв домашнє насильство стосовно своєї 63-річної мачухи... Що призвело до психологічних страждань потерпілої, які супроводжувались змінами у психоемоційному стані, накопиченні емоційних переживань образливості, приниження гідності, – йдеться в повідомленні.

Відомо, що правопорушник неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності, проте, продовжував вчиняти протиправні дії.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, нещодавно до 11 та 12 років тюрми засудили двох чоловіків за грабежі та розбійні напади у Баштанському районі, якими потерпілим завдано збитків на суму майже 1 мільйон гривень.