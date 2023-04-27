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Застосунок для знайомств Tinder оновлює функцію перевірки фотографій. Тепер вона буде на основі штучного інтелекту і вимагатиме зробити відеоселфі.
Про це пише TechCrunch.
До цього користувачі робили просто селфі, щоб довести, що вони не бот, й отримати синю галочку. Але відтепер доведеться знімати себе на відео — його перевірить штучний інтелект.
Згодом це оновлення дозволить бачити акаунти лише тих користувачів, які пройшли відеоверифікацію. У Tinder кажуть, що це зробить застосунок безпечнішим, ніж зараз.
Нова функція зʼявилася на тлі розвитку штучного інтелекту, який вміє створювати фейкові фотографії людей та використовувати їх як боти.
Нагадаємо, у месенджері WhatsApp зʼявилася можливість використовувати один обліковий запис на пʼяти смартфонах одночасно. Раніше ця функція була доступна тільки для настільних і планшетних застосунків.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Застосунок для знайомств Tinder оновлює функцію перевірки фотографій. Тепер вона буде на основі штучного інтелекту і вимагатиме зробити відеоселфі.
Про це пише TechCrunch.
До цього користувачі робили просто селфі, щоб довести, що вони не бот, й отримати синю галочку. Але відтепер доведеться знімати себе на відео — його перевірить штучний інтелект.
Згодом це оновлення дозволить бачити акаунти лише тих користувачів, які пройшли відеоверифікацію. У Tinder кажуть, що це зробить застосунок безпечнішим, ніж зараз.
Нова функція зʼявилася на тлі розвитку штучного інтелекту, який вміє створювати фейкові фотографії людей та використовувати їх як боти.
Нагадаємо, у месенджері WhatsApp зʼявилася можливість використовувати один обліковий запис на пʼяти смартфонах одночасно. Раніше ця функція була доступна тільки для настільних і планшетних застосунків.