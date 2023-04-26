До Миколаєва приїдуть представники громадської організації «Семиярусна гора» щоб розповісти, що таке урбаністика та містобудування.

Про це повідомив волонтер та радник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Володимир Алексєєв.

Всіх бажаючих долучитися до заходу запрошують до Будинку офіцерів флоту у суботу, 29 квітня, о 16:00.

— За відносно короткий термін миколаївці засвоїли чимало уроків, зокрема, як боронити місто; як всебічно його підтримувати та як представляти своє місто на тій чи іншій аренах. Очевидно, що попереду нас чекає ще багато уроків та найочевидніший «Як відновлювати місто», в рамках якого ми маємо переосмислити своє уявлення про саме поняття «місто», про його комфорт, безпеку, перспективи та дружність до всіх без виключення категорій населення, — зазначив Володимир Алексєєв.

Нагадаємо, в мерії Миколаєва розглядають варіанти щодо реконструкції об'єктів міста в рамках програми відновлення. Так посадовці пропонують реконструювати та створити культурні заклади та музеї, оновити територію зоопарку та реставрувати пам’ятку архітектури «Водонапірну башту».

Також у Миколаївській міській раді закликають жителів і представників бізнесу надсилати свої пропозиції до програми відновлення Миколаєва. Їх розглядатиме спеціально створена комісія, яку очолюватиме заступник міського голови Сергій Коренєв

Нагадаємо, що на відбудову гімназії імені Миколи Аркаса, школи №51 у Соляних і №60 у Варварівці планують витратити 800 мільйонів гривень.