У середу, 26 квітня, компанія Karcher Україна працює в Миколаєві та очищує центр міста від бруду.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

Зокрема, команда компанії помила фасад будівлі Миколаївської міської ради.

Навесні 2022 року компанія Karcher Україна започаткувала волонтерський проєкт «Karcher прибирає Україну», що покликаний допомогти очистити українські міста, які постраждали внаслідок військових дій Російської Федерації.

У межах ініціативи команда працівників вже здійснила прибиральні роботи в багатьох українських містах, що тривалий час перебували під російськими обстрілами та зазнали значних руйнувань. В очисних роботах задіяно найсучаснішу комунальну техніку від німецького виробника.

Одним з етапів проєкту стало й очищення Миколаєва. Очисні роботи пройдуть довкола Соборної площі.

Нагадаємо, дорожники Миколаївщини зібрали та вивезли 45 тонн сміття з автодоріг державного значення впродовж березня-квітня цього року.