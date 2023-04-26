У середу, 26 квітня, президент України Володимир Зеленський та голова Китаю Сі Цзіньпін, який наприкінці березня їздив на перемовини до Володимира Путіна.

Про це написав у Twitter Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що він очікує, що це стане початком для розвитку спіпраці двох держав.

— Провів тривалу змістовну телефонну розмову з Головою Китаю Сі Цзіньпіном. Вірю, що вона, а також призначення Посла України в Китаї дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин, – написав Володимир Зеленський.

Раніше у Китаї говорили, що їхній лідер готовий поговорити із Зеленським, коли «‎будуть відповідні умови‎».

Китай хоч і висловлював підтримку припнення війни, але прямо не засуджував росіян за вторгнення. На річницю повномасштабної війни Пекін презентував своє бачення миру, де, серед іншого, було скасування «‎односторонніх санкцій‎» проти Росії.