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У середу, 26 квітня, президент України Володимир Зеленський та голова Китаю Сі Цзіньпін, який наприкінці березня їздив на перемовини до Володимира Путіна.
Про це написав у Twitter Володимир Зеленський.
Президент наголосив, що він очікує, що це стане початком для розвитку спіпраці двох держав.
— Провів тривалу змістовну телефонну розмову з Головою Китаю Сі Цзіньпіном. Вірю, що вона, а також призначення Посла України в Китаї дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин, – написав Володимир Зеленський.
Раніше у Китаї говорили, що їхній лідер готовий поговорити із Зеленським, коли «будуть відповідні умови».
Китай хоч і висловлював підтримку припнення війни, але прямо не засуджував росіян за вторгнення. На річницю повномасштабної війни Пекін презентував своє бачення миру, де, серед іншого, було скасування «односторонніх санкцій» проти Росії.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
У середу, 26 квітня, президент України Володимир Зеленський та голова Китаю Сі Цзіньпін, який наприкінці березня їздив на перемовини до Володимира Путіна.
Про це написав у Twitter Володимир Зеленський.
Президент наголосив, що він очікує, що це стане початком для розвитку спіпраці двох держав.
— Провів тривалу змістовну телефонну розмову з Головою Китаю Сі Цзіньпіном. Вірю, що вона, а також призначення Посла України в Китаї дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин, – написав Володимир Зеленський.
Раніше у Китаї говорили, що їхній лідер готовий поговорити із Зеленським, коли «будуть відповідні умови».
Китай хоч і висловлював підтримку припнення війни, але прямо не засуджував росіян за вторгнення. На річницю повномасштабної війни Пекін презентував своє бачення миру, де, серед іншого, було скасування «односторонніх санкцій» проти Росії.