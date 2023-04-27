У лісі поблизу міста Бидгощ, що у центрально-північній Польщі, знайшли уламки об’єкта військового призначення; журналісти дізналися, що це може бути ракета «повітря-земля».

Про це повідомляє RMF24.

Сам факт знахідки об’єкта військового характеру вже офіційно підтверджений.

— Знайдено залишки неідентифікованого військового об’єкту. Ситуація не загрожує безпеці місцевих мешканців, — заявили вранці в офіційному Twitter міністерства оборони.

Раніше повідомлялося, що Польща розпочала будівництво електронного барʼєра на кордоні з Росією. Він допомагатиме краще стежити за ситуацією.