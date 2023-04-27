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У лісі поблизу міста Бидгощ, що у центрально-північній Польщі, знайшли уламки об’єкта військового призначення; журналісти дізналися, що це може бути ракета «повітря-земля».
Про це повідомляє RMF24.
Сам факт знахідки об’єкта військового характеру вже офіційно підтверджений.
— Знайдено залишки неідентифікованого військового об’єкту. Ситуація не загрожує безпеці місцевих мешканців, — заявили вранці в офіційному Twitter міністерства оборони.
Раніше повідомлялося, що Польща розпочала будівництво електронного барʼєра на кордоні з Росією. Він допомагатиме краще стежити за ситуацією.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
У лісі поблизу міста Бидгощ, що у центрально-північній Польщі, знайшли уламки об’єкта військового призначення; журналісти дізналися, що це може бути ракета «повітря-земля».
Про це повідомляє RMF24.
Сам факт знахідки об’єкта військового характеру вже офіційно підтверджений.
— Знайдено залишки неідентифікованого військового об’єкту. Ситуація не загрожує безпеці місцевих мешканців, — заявили вранці в офіційному Twitter міністерства оборони.
Раніше повідомлялося, що Польща розпочала будівництво електронного барʼєра на кордоні з Росією. Він допомагатиме краще стежити за ситуацією.