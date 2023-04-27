У Бахмуті, ймовірно, посилюється конкуренція серед російських приватних військових компаній і збільшення кількості ПВК навколо міста може спричиняти «значні тертя» між ними.

Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни.

Як зазначили в ISW, у відеозверненні до президента Росії Володимира Путіна найманці ПВК «Поток» (імовірно один із трьох добровольчих загонів компанії «Газпром») стверджують, що чиновники «Газпрому» повідомили членам ПВК, що вони підпишуть контракти з Міноборони РФ, але потім змусили особовий склад «Потоку» підписати контракти з ПВК «Редут».

Один солдат Потоку стверджував, що «Газпром» створив два інших підрозділи — ПВК «Факел» і «Пламя», які були прикріплені до МО Росії. Однак один з російських мілблогерів заявив, що «Поток» — це не ПВК, а підрозділ БАРС (бойовий резерв).

Нагадаємо, що уночі Росія з акваторії Чорного моря обстріляла Миколаїв чотирма ракетами «Калібр».