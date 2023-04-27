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Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» передав 72 кулемети миколаївській 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Вартість цієї допомоги становить 324 тисячі євро.
Про це повідомили у пресслужбі фонду.
Загалом фонд придбав для війська 1460 кулеметів калібру 7,62-мм іноземного виробництва. Вартість партії становить понад 6,5 мільйона євро.
Кулемети вже передали до Збройних сил України, на найкритичніші напрямки фронту. Їх отримала 21 бойова бригада, а також 9 частин резерву.
— Війна вимагає зброї. І ми купуємо її. 1460 кулеметів, придбаних Фондом в одній із європейських країн, вже працюють на передовій. 6,57 мільйона євро, або понад 260 мільйонів гривень — це тисячі донатів, котрі нам довірили громадяни, бізнеси та організації. І ці системні пожертви дають Фонду змогу й надалі забезпечувати військо зброєю, якої воно потребує як в обороні, так і в наступі, — сказав директор «Повернись живим» Тарас Чмут.
Раніше військові Миколаївщини отримали світлове обладнання для виявлення ворожих дронів.
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Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» передав 72 кулемети миколаївській 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Вартість цієї допомоги становить 324 тисячі євро.
Про це повідомили у пресслужбі фонду.
Загалом фонд придбав для війська 1460 кулеметів калібру 7,62-мм іноземного виробництва. Вартість партії становить понад 6,5 мільйона євро.
Кулемети вже передали до Збройних сил України, на найкритичніші напрямки фронту. Їх отримала 21 бойова бригада, а також 9 частин резерву.
— Війна вимагає зброї. І ми купуємо її. 1460 кулеметів, придбаних Фондом в одній із європейських країн, вже працюють на передовій. 6,57 мільйона євро, або понад 260 мільйонів гривень — це тисячі донатів, котрі нам довірили громадяни, бізнеси та організації. І ці системні пожертви дають Фонду змогу й надалі забезпечувати військо зброєю, якої воно потребує як в обороні, так і в наступі, — сказав директор «Повернись живим» Тарас Чмут.
Раніше військові Миколаївщини отримали світлове обладнання для виявлення ворожих дронів.