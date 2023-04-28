У Шотландії виставили на продаж безлюдний острів Барлокко. Його можна купити за 186 тисяч доларів, але там нічого не можна будувати, адже його вважають територією особливого наукового інтересу.

Про це пише CBS News.

Площа острова — близько 100 тисяч квадратних метрів. На ньому є лише гальковий пляж та ставок, де збирається дощова вода. Жодних інших джерел води там немає.

Як повідомляє ріелторська фірма Galbraith, до Барлокко можна дістатися лише на човні або під час відпливу пішки, на тракторі чи квадроциклі.

Барлокко є найзахіднішим з островів Фліт, він розташований приблизно за девʼять кілометрів від найближчого міста. Хто саме виставив на продаж острів, невідомо.

Агент Девід Коррі, відповідальний за його продаж, сказав New York Times, що острів уже має 50 потенційних покупців.

— Ця частина Шотландії, про яку часто забувають, має одні з найкрасивіших краєвидів, природне узбережжя та великі ліси, а також дуже низьку щільність населення, — сказав він.

Нагадаємо, проведене Японією цифрове картографування зафіксувало, що на території країни удвічі більше островів, ніж офіційно вважалось.