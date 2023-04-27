Російські військові облаштували бойові позиції з мішків із піском на дахах кількох реакторів Запорізької атомної електростанції, що збільшує ймовірність пошкодження систем безпеки ЗАЕС, якщо навколо станції будуть бої.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

—У березні 2023 року російські війська встановили бойові позиції з мішками з піском на дахах кількох із шести корпусів реакторів Запорізької атомної електростанції, — йдеться у повідомленні.

Британська розвідка опублікувала супутниковий знімок реакторів ЗАЕС, на якому видно облаштовані позиції.

—Росія контролює ЗАЕС з березня 2022 року. Однак це перша ознака того, що фактичні корпуси реакторів інтегровані в планування тактичної оборони, — зазначили у відомстві.

У розвідці припускають, що Росія побудувала ці позиції, оскільки її дедалі більше турбують перспективи великого наступу України.

— Цей крок, швидше за все, збільшує ймовірність пошкодження систем безпеки ЗАЕС, якщо навколо ЗАЕС відбуватимуться бойові дії. Однак пряме катастрофічне пошкодження реакторів є малоймовірним за найімовірнішими сценаріями із застосуванням піхотної зброї, оскільки конструкції дуже сильно укріплені, — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Баштанському районі Миколаївської області українські захисники 26 квітня збили декілька ударних безпілотників «Ланцет».