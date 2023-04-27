|Швидкість вітру:
|4.6 м/с
|Схід сонця:
|05:44
|Захід сонця:
|19:55
|Температура завтра:
|+14 C°
|Швидкість вітру:
|4 м/с
|Схід сонця:
|05:41
|Захід сонця
|20:09
|Температура завтра:
|+14 C°
На території міського геріатричного будинку милосердя імені Святого Миколая започаткували алею катальп.
Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської міської ради.
Саджанці дерев висадили працівники закладу разом зі співробітниками департаменту праці та соціального захисту населення.
«Понад 15 років колектив будинку милосердя на чолі з його незмінним керівником Володимиром Власовим впорядковують прибережну територію, на схилах якої розташована установа. Нова катальпова алея, за задумом ініціаторів, стане символом єдності, міцності духу, щирості та добра», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 18 квітня в рамках екологічної акції «Шевченко єднає Україну» в Миколаєві висадили 30 сажанців дуба Тараса Шевченка.
|
Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
На території міського геріатричного будинку милосердя імені Святого Миколая започаткували алею катальп.
Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської міської ради.
Саджанці дерев висадили працівники закладу разом зі співробітниками департаменту праці та соціального захисту населення.
«Понад 15 років колектив будинку милосердя на чолі з його незмінним керівником Володимиром Власовим впорядковують прибережну територію, на схилах якої розташована установа. Нова катальпова алея, за задумом ініціаторів, стане символом єдності, міцності духу, щирості та добра», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 18 квітня в рамках екологічної акції «Шевченко єднає Україну» в Миколаєві висадили 30 сажанців дуба Тараса Шевченка.