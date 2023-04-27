На території міського геріатричного будинку милосердя імені Святого Миколая започаткували алею катальп.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської міської ради.

Саджанці дерев висадили працівники закладу разом зі співробітниками департаменту праці та соціального захисту населення.

«Понад 15 років колектив будинку милосердя на чолі з його незмінним керівником Володимиром Власовим впорядковують прибережну територію, на схилах якої розташована установа. Нова катальпова алея, за задумом ініціаторів, стане символом єдності, міцності духу, щирості та добра», — йдеться у повідомленні.