Чеська залізниця «Ческе драги» (ČD) планує у червні 2023 року відкрити маршрут Прага — Львів через польський Перемишль з гарантованою пересадкою на українські потяги. Для рейсу знадобиться лише один квиток.

Про це пише ProUkraїnu (Blesk.cz).

Міжнародний «своєчасний квиток» на маршрут Прага — Львів продаватимуть зі знижкою за принципом чим раніше, тим дешевше. Він гарантуватиме, що пасажири зможуть пересісти на потяг у Перемишлі, який їх чекатиме навіть тоді, коли інший — запізнюється.

Однак запровадження квитка ще обговорюють. Зараз він діє на сполученні Прага – Мукачево з пересадкою у словацьких Кошицях. Купити його можна в інтернет-касі «Ческе драги», на вокзалі чи за телефоном чеської державної залізниці.

Нагадаємо, в листопаді 2022 року «Укрзалізниця» вперше з початку повномасштабного вторгнення відновила пасажирське залізничне сполучення з Миколаєвом.