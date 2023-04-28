Український гурт «Антитіла» відкрив передпродаж квитків на стадіонне шоу в тимчасово окупованому місті Ялта на південному узбережжі Криму на 23 серпня 2024 року.

Про це йдеться в повідомленні гурту в Instagram.

— Літо 2024! Так, вам не здалося. «Антитіла» оголошують концерт у Криму. В Українському Криму. Ми відкриваємо передпродаж на перше велике стадіонне шоу в Ялті, — зазначили там.

Концерт у Ялті запланований на 23 серпня 2024 року. Місце проведення — стадіон «Авангард». Квитки можна придбати тут.

— «Антитіла» впевнені, що влітку 2024 року ми всі зможемо зібратися у звільненій від російських окупантів українській Ялті та прикрасити жовто-блакиттю, сучасною українською музикою все південне узбережжя Криму, — написали там.

Нагадаємо, після перемоги України над Росією президент Володимир Зеленський передусім планує з'їздити в деокупований Крим.