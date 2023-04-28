|Скорость ветра:
|7.4 м/с
|Восход солнца:
|05:42
|Заход солнца:
|19:56
|Температура завтра:
|+14 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|05:39
|Заход солнца
|20:11
|Температура завтра:
|+15 C°
Українські військові ліквідували за добу, 27 квітня, 540 російських військових, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 189 460 військових.
Крім того, ЗСУ знищили 6 БПЛА та 18 артсистем, свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, близько 1 години ночі 27 квітня російські війська здійснили ракетний удар по Миколаєву. В результаті влучення боєприпасів та уламків від них руйнувань зазнали житлові будинки та історична будівля міста — зареєстровано дві пожежі. Під час атаки постраждало понад 20 людей, одна людина загинула.
Журналістка видання «НикВести» Олена Козубовська опинилася під завалами після влучання російської ракети «Калібр» у п'ятиповерховий будинок, який було зруйновано в центрі Миколаєва. Вона отримала травми рук.
Після чого президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний обстріл Миколаєва «Калібрами» з боку російських військ.
Раніше НикВести опублікували фоторепортаж з місць прильотів. Внаслідок удару РФ по Миколаєву «Калібрами» в ніч на 27 квітня в місті пошкоджено понад сотню житлових будинків, шість закладів освіти, сім адмінбудівель та обласний краєзнавчий музей.
Українські військові ліквідували за добу, 27 квітня, 540 російських військових, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 189 460 військових.
Крім того, ЗСУ знищили 6 БПЛА та 18 артсистем, свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, близько 1 години ночі 27 квітня російські війська здійснили ракетний удар по Миколаєву. В результаті влучення боєприпасів та уламків від них руйнувань зазнали житлові будинки та історична будівля міста — зареєстровано дві пожежі. Під час атаки постраждало понад 20 людей, одна людина загинула.
Журналістка видання «НикВести» Олена Козубовська опинилася під завалами після влучання російської ракети «Калібр» у п'ятиповерховий будинок, який було зруйновано в центрі Миколаєва. Вона отримала травми рук.
Після чого президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний обстріл Миколаєва «Калібрами» з боку російських військ.
Раніше НикВести опублікували фоторепортаж з місць прильотів. Внаслідок удару РФ по Миколаєву «Калібрами» в ніч на 27 квітня в місті пошкоджено понад сотню житлових будинків, шість закладів освіти, сім адмінбудівель та обласний краєзнавчий музей.