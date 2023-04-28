Українські військові ліквідували за добу, 27 квітня, 540 російських військових, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 189 460 військових.

Крім того, ЗСУ знищили 6 БПЛА та 18 артсистем, свідчать дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 189460 (+540) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3694 (+0) од,

бойових броньованих машин — 7181 (+3) од,

артилерійських систем — 2905 (+18) од,

РСЗВ — 543 (+1) од,

засоби ППО — 294 (+1) од,

літаків — 308 (+0) од,

гелікоптерів — 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2467 (+6),

крилаті ракети — 911 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5819 (+14) од,

спеціальна техніка — 353 (+1)

Нагадаємо, близько 1 години ночі 27 квітня російські війська здійснили ракетний удар по Миколаєву. В результаті влучення боєприпасів та уламків від них руйнувань зазнали житлові будинки та історична будівля міста — зареєстровано дві пожежі. Під час атаки постраждало понад 20 людей, одна людина загинула.

Журналістка видання «НикВести» Олена Козубовська опинилася під завалами після влучання російської ракети «Калібр» у п'ятиповерховий будинок, який було зруйновано в центрі Миколаєва. Вона отримала травми рук.

Після чого президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний обстріл Миколаєва «Калібрами» з боку російських військ.

Раніше НикВести опублікували фоторепортаж з місць прильотів. Внаслідок удару РФ по Миколаєву «Калібрами» в ніч на 27 квітня в місті пошкоджено понад сотню житлових будинків, шість закладів освіти, сім адмінбудівель та обласний краєзнавчий музей.